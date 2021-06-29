中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，日前針對規模1000人以上企業、100人以上中央政府機關，對有意願的人進行造冊，他強調，這是預先的準備，並不是由這個當作施打依據，目前先造冊了解，以做未來疫苗分配的規劃。

有媒體報導「COVID-19疫苗接種外展服務，無法選擇疫苗廠牌，係為國產疫苗鋪路」，中央流行疫情指揮中心今(29)日澄清，無法選擇疫苗廠牌，係因目前尚無法確認屆時可供應之疫苗廠牌與數量，並非為國產疫苗鋪路。

指揮中心表示，為加速我國COVID-19疫苗接種作業，規劃辦理「COVID-19疫苗接種外展服務」，已於日前發文請各部會先行調查「規模1000人以上企業」、「100人以上中央政府機關」等人員施打疫苗意願及進行造冊，並由各機關（構）自行評估是否有適合執行接種作業的地點及空間規劃等。

有關媒體報導「該公文提到無法選擇疫苗廠牌，係為國產疫苗鋪路」，指揮中心澄清，係因目前尚無法確認屆時可供外展服務之疫苗廠牌與疫苗數量，並非為國產疫苗鋪路。待疫苗量充足，會依屆時可供應之疫苗廠牌與數量，再次詢問機關（構）參與外展服務與接種之意願。

指揮中心進一步說明，有關「疫苗外展服務調查」，係為後續疫苗量充足且可全民接種時，疫苗需求量調查與分布之預先規劃。