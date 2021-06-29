中央流行疫情指揮中心25日宣布，開放18歲以上成人預約候補接種最後一瓶新冠肺炎疫苗殘劑，引發各縣市政府及基層人員一片混亂。對此，北市議員王鴻薇痛批，目前台北市的殘劑預約是由接種站各自處理，而且幾乎都只能用電話預約，在網路時代簡直是不可思議，恐怕淪為黑箱作業、緃容好心肝事件繼續上演。

王鴻薇表示，中央開放殘劑給所有18歲以上民眾施打，沒有任何公開透明的預約系統，但像台中市政府就自己建立了COVID-19疫苗殘劑施打資訊網，民眾想要排殘劑疫苗，可以透過該網站預約，而且網站也會公告各施打站點的預約名單、剩餘劑量，甚至連施打名單都要公告，過程公開透明。

王鴻薇質疑，柯P過去不只一次自誇台北市是智慧城市，但現在台北市民想要預約殘劑，卻只能用最傳統的方式，打電話到各個站點去預約，柯市長竟然說，殘劑施打是相信「人的善心」。

王鴻薇直言，台中市可以建立公開透明的預約系統，台北市卻做不到，台北市殘劑施打不做公開的預約系統，不公開預約名單、施打名單，變成殘劑蓋牌。