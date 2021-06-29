雲林縣將獲分配1萬6800劑莫德納疫苗，7月2日在全縣20鄉鎮市快打站同步開打，原則上開放70歲以上長者接種，但前2梯施打率僅3成，估計會有大量75歲以上未施打的長者回流，縣府開放鄉鎮市公所自行評估年齡門檻開放到哪一歲。

6月15日展開長者優先接種AZ疫苗，有1萬0923人完成施打，接種率約5成9；但21日、25日兩梯都各只有3成施打率。

縣長張麗善表示，第2梯、第3梯可能是天氣不佳，加上長者對AZ疫苗有疑慮、期待莫德納疫苗，以致75歲至80歲長者施打率比預估低很多，原本還從醫療院所增調1000劑疫苗給快打站，但施打率僅3成。

她說，雲林縣本次可分配到美國捐的莫德納疫苗1萬6800劑，縣府依20鄉鎮市人口數比率公平分配到快打站，將於7月2日在快打站開打，本梯次（第４梯次）開放70歲以上長者施打，預料有會不少75歲至80歲還未打的長者回流，至少有3成。

張麗善說，第4梯次開放的年齡門檻較難預測，各快打站的疫苗數量是按人口數分配，回流潮有多少？第一線村里長、村里幹事、鄰長比較清楚，因此這次授權20鄉鎮市公所評估開放到哪一歲，有些可能只能到74歲、73歲、72歲，本次也可作為測試預估經驗。

雲林縣75歲以上錯過施打AZ疫苗、或遲疑而未施打的長者，2日不必預約，但必須主動到快打站施打，不另行通知。

張麗善表示，每一歲人口數各鄉鎮市約1000人到2000人不等，通知工作繁重，只通知往下修年齡新增的對象，不克再通知還未施打的長者，但鄉鎮市公所對人數必須有所評估。

雲林縣AZ疫苗仍持續施打，對象是縣內4家身心障礙照顧者機構，雲林縣身心障礙養護中心、華聖啟能發展中心日前已打完，雲林教養院第三批、創世基金會斗六清寒植物人安養院29日也施打完畢，除少數家長或個人因素無意願接種，工作人員及被照顧者接種率高達86.6％，已達集體免疫標準。