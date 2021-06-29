外國財經媒體公布六月份各國「新冠韌性排名」（The Covid Resilience Ranking），台灣排名慘跌世界第44名。國民黨立委賴士葆說，如果我們不能謙卑警醒地面對病毒，如果我們優先政策不是想辦法殲滅、防堵病毒，反而是在反中、沒收在野監督力量，我們就要繼續被病毒追著打。

賴士葆說，面對這樣慘痛的挫折，若可以提供防疫中心更宏觀的思考和檢討，毋寧說是好事，只是這樣的代價是635位民眾染疫死亡、200多位民眾施打疫苗喪生。

國民黨立委李貴敏指出，每家外媒都點名台灣疫苗取得出現很大問題，疫苗覆蓋率超低。迄今，民進黨政府除了仰賴國外捐贈外根本束手無策，三級封鎖了一個多月，偏偏政府官僚的自滿傲慢依舊，「重新開放」遙遙無期，死亡率高居不下，讓台灣陷於風暴之中而無法脫身。

李貴敏說，拜託民進黨政府別再拿人民的生命當賭注搞認知戰、大內宣了，既然沒有能力處理，就請下台讓有本事處理的人來解決。至少別再政治防疫、也別再卡關民間疫苗了，快點讓足量合格的疫苗進口吧。

此外，賴士葆也指出，在外國財經媒體發佈的4項重要的評比指標當中，除了大家都知道疫苗接種率超低，台灣的航班載客竟然是在世界53個國家排行榜的最後一名。他呼籲指揮中心做好邊境管理的同時，切記不可能永遠鎖國，否則就會抵銷與攔阻重啟經濟與世界連動。

賴士葆說，面對疫苗問題，指揮中心只會雙手一攤，好像買不到就是買不到。對照經濟實力差我們不少的菲律賓與越南最近都陸續買進幾千萬劑的疫苗，指揮中心能不汗顏嗎？這其中的故事到底為何？全民想知道答案。