我國打算向美國莫德納公司爭取代工生產mRNA疫苗，衛福部長陳時中今天表示，現在確實有跟部分廠商洽談，但代工疫苗一事牽涉生技廠的全球布局，以及製造量、技術門檻等，指揮中心會竭盡所能洽談。

國衛院長梁賡義表示，食藥署與經濟部日前聯手盤點國內製造、生產mRNA疫苗的能力，曾召開會議共同商討代工mRNA疫苗一事，不過目前全球要爭取mRNA疫苗代工都不容易，但國衛院會努力，不管是莫德納還是其他疫苗廠都會連絡，若國內有能量，也有能力生產，將來供應將不僅止於國內，甚至可供其他國家使用。

梁賡義說，就他了解，我國外交單位已就爭取mRNA疫苗代工一事積極牽線，陳時中也指出，代工談判不會一下就開始，要先評估技術平台，還有原廠的全球布局，我國只要有任何機會都不會放棄，現在國內能做的就是先分工，有個盤整後，大家在溝通上才會比較順暢。

此外，梁賡義指出，國衛院爭取興建疫苗二廠，將來可望開闢mRNA疫苗生產線，今年四月國發會已通過該計畫，預計三年半可以完成建廠，一年半至兩年可取得GMP認證，屆時國內最多可年產兩百萬劑的戰備疫苗供緊急使用。

梁賡義表示，國衛院目前已有個生物製劑廠，也就是俗稱的疫苗一廠，但該廠房中的臨床前、P3等級以及動物實驗室空間是非常壅擠，有鑑於未來新興傳染病可能發展為常態，若僅以當前量能來因應突發狀況，恐怕是不太足夠。

梁賡義說，疫苗二廠落成後可望生產一致兩百萬劑疫苗供第一線醫護人員緊急使用，但國衛院是任務導向單位，絕對不會與民爭利，所開闢的產線只會供政府緊急使用，即便將來開始生產mRNA疫苗，也會是少量生產。