當地民眾表示，確診者家中早期在光明街經營鞋業，後來市場不佳經營不善逐漸沒落，理貨員只好外出打工，並且照顧失能父十餘年，附近鄰居都誇他孝順，如今不幸確診老父無人照顧，令人不捨。（吳建輝攝）

公所清潔隊今也出動進行大清消，引來附近民眾圍觀。（吳建輝攝）

彰化縣爆出最新家庭群聚傳染鏈，彰化一名物流理貨員確診後，今確認理貨員的媽媽、大姑姑也遭染疫，附近民眾表示，確診者家中早期在光明街經營鞋業，後來市場經營不善逐漸沒落，理貨員只好外出打工，並且照顧失能父十餘年，附近鄰居都誇他孝順，如今不幸確診老父無人照顧，令人不捨。

彰化縣28日公布新增確診案例，30歲物流業男子出現症狀後主動採檢確診，由於物流男與失能中風的父親、姑姑同住，母親離異但會送便當到家中，目前姑姑、母親皆採陽，失能的父親無人照顧，已由衛生局緊急安置照顧。

附近民眾表示，昨天下午就看到醫護人員來這邊把他們家的人帶走，確診的物流男相當孝順，家中早期經營鞋業有成，但後來製鞋業凋零，市場競爭力不足，導致鞋業面臨倒閉危機，加上父親中風、失能雙重打擊，但物流男仍無怨無悔照顧父親十餘年，打工的錢幾乎都花在父親身上。

居民說，由於物流男父母離異，家中僅有爸爸與姑姑同住，但媽媽因為時常送便當到這邊，因此也同樣被帶走。

衛生局表示，確診者非同住母親因職場關係，22日曾做過PCR呈陽性，26日出現症狀後轉陽，因其兒子發病日太接近，因此指標個案恐難釐清，目前男子家族及所屬職場匡列約百人，後續將陸續採檢。