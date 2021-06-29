瞄準後電商時代來臨，直播電商可望迎來高成長動能，全家(5903)攜手AI行銷科技專家iKala於今日(6月29日)正式推出「Shoplus商店家」社群電商軟體服務，AI接單整合金物流，助攻FB直播賣家，估包裹件數增20%。

新冠肺炎疫情引爆網購商機，經濟部統計，今年受新冠疫情影響網購飆速成長，營業額年增近30%，且據KPMG報告顯示，其中全球直播電商今年整體規模預估將突破6兆新台幣，顯示以線上體驗和即時互動特性的直播電商正高速成長。

iKala是一間跨國的AI公司，使命是「AI賦能」，旗下有雲端及商務兩大事業群，服務超過400家企業及15000家廣告主及品牌主，其中包含多家財星500大企業，服務範圍跨越台灣、新加坡、泰國、越南、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等8個國家及超過12種產業，堅實的技術力同獲Google及Facebook的合作夥伴。旗下的Shoplus為iKala 2018年在東南亞推出的社群電商軟體服務(SaaS)，每年完成450萬筆交易、累積超過17萬社群商家註冊。看好直播電商在台灣的發展，將海外成功經驗移植回台灣，與全家便利商店獨家策略合作。

全家便利商店賦能平台部部長王啟丞表示，瞄準社群媒體帶動的微型電商商機，「全家」自2019年起陸續推出開店平台服務，「好賣＋」、「好開店」、「好店＋」和「好生凍」，上線至今總計已吸引超過40萬賣家使用、交易筆數破2000萬元，觀察近兩年在疫情影響下，主打即時、互動性的直播電商，消費者可透過直播主，用聽、看等感官體驗商品，成為後電商時代新崛起銷售模式。

面對Facebook直播電商興起，全家便利商與iKala結盟推出「Shoplus商店家」，「全家」以通路三大優勢助攻直播賣家，優勢一、線下超過3800家店點方便24小時寄貨、供買家取貨；優勢二、階段性提供多元金流服務和全溫層的物流配送；優勢三、賣家若有大量出貨需求，只要50件即可線上免費申請到府收件的「收貨通」服務，服務範圍擴展至北、中、南16都、310個行政區皆可使用，提供賣家更好用、更省時、更便利的到府收件服務。

全家表示，「Shoplus商店家」主攻Facebook銷售渠道，平台由雙方共同經營，借重深耕東南亞社群電商多年的iKala，加上「全家」金流、物流系統整合的優勢服務，以「AI接單系統」、「AI客群分層管理」、「零成本直播銷售」三大功能，全面支援FB賣家，在直播時可即時快速接單，後台系統自動化分群顧客讓CRM變簡單，且無須支付使用費、成交手續費等達成真正零成本開店。

全家x「iKala」也建構完整服務電商產業生態圈；「Shoplus商店家」提供賣家網頁和app版本，讓賣家們隨時隨地都能便利使用功能。初期服務推出到店付款取貨，和常溫商品配送；第3季將陸續新增買家線上支付、貨件宅配到府、冷凍商品寄件等服務，並持續優化客群分層管理功能。

看好自有開店平台發展，全家預計再加入「Shoplus商店家」服務上線後，將帶動整體EC包裹成長2成，展望三年後目標將瞄準東南亞跨境物流商機，進而建構完整服務電商產業生態圈。