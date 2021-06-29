五月下旬，全台新冠肺炎疫情逐漸升溫，每日本土確診案例瞬間飆升至百人，全台醫療系統爆炸、醫療能量日益緊繃，在這樣的狀態下，各大醫院皆面臨到醫療資源不足的問題，也因此導致部份患者無法獲得完善的照顧外，第一線的醫護人員也時常暴露於危險之中；見到此現象，各界人士無不付出一己之力、發揮善心，將物資送往前線，展現互助精神，希望能夠拋磚引玉攜手度過疫情。

資深名模錢帥君自掏500萬購8具「救命神器」，送往北醫第一線。(戴志揚翻攝)

資深名模錢帥君自掏500萬購8具「救命神器」，送往北醫第一線。(戴志揚翻攝)

無論企業代表、各式產業、藝人朋友、民眾個人，皆希望能夠將心意送給前線人員加油打氣，最簡單的便當與飲料、醫材、面罩等必需品應有盡有。一直以來皆默默投入公益的名模錢帥君見狀，立刻致電臺北醫學大學附設醫院，瞭解第一線人員最迫切的需求與器材申請的難處，快速反應並掌握醫院缺乏的資源，親自尋找廠商聯繫購買，在最短的時間內，安排將儀器送至前線，可以說是嚴峻疫情下的及時雨。

錢帥君捐贈的品項包含了多功能呼吸器、加護型微電腦呼吸器、到標榜從新生兒與高齡者皆可使用、因此被醫護人員喻為「救命神器」的高階加護型呼吸器，各階的呼吸器可以說是應有盡有，都是錢女士親自聯繫挑選，為的就是要「搶時間」，希望能夠讓患者能有更完善的設備保障生命安全。

今天錢帥君捐贈的各階呼吸器已送達臺北醫學大學附設醫院，院方包含邱仲峯院長、張君照副院長、蕭世欣主任以及鍾啟禮主任均親自出席接收器材。此外，呼吸器設備已在測試階段，即將可以臨床使用。

院方表示由於患者的年齡範圍持續擴大，從孩童到年長者都有著確診案例，新生兒無法使用一般的呼吸器來做治療，故需要添購「高階加護型呼吸器」以備不時之需，錢女士立刻義不容辭地也添購了此項設備，大手筆花費500萬捐贈8台呼吸器供患者做使用，希望讓需要的患者們能夠在第一時間就享有完備的醫療資源，進而獲得妥善的照顧。

錢帥君不畏疫情嚴峻，致力於貢獻心力，理解需求後親自尋找並聯繫廠商，在最快的速度將這些機器送往醫院，希望能夠透過捐贈這些物資，在實質上真正幫助到迫切需要的患者，保護他們不會持續受到病毒的侵害，使其治療的過程更加順利、度過艱難時刻並如期康復。