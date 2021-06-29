中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為3級警戒，要求多個行業停業，為協助無薪假勞工，勞動部從7月1日起，將補貼額度由原來的差額5成，調整為「三級定額補貼」，依勞工薪資減損程度，每人每月分別補貼3500元至1萬1000元不等。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，去年的實施安心就業計畫檢討，紓困希望從速從優，因此薪資採計縮為6個月平均值，比較快速、接近原本薪資；先前有薪資如2萬5000元勞工，選擇安心就業計畫最多可能僅月額外領500元，在此次修正後可額外月領3500元。