此次文資專題邀請插畫家大宇宙籃寶合作解鎖蒸氣機關車。(台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真)

台南市文化資產管理處攜手網路平台「故事：寫給所有人的歷史」，推出《案藏玄機：解鎖蒸汽機關車》文資教育推廣專題，讓各界一窺蒸汽機關車文資故事。由於正值防疫階段，文資處也希望民眾雖宅在家，也能以輕鬆方式認識台南在蒸汽機關車保存維護及活化成果，深化各界對鐵道文化資產的保存意識。

台南體育公園裡陳列2輛蒸汽機關車，2015 年 5 月，鐵道專家蘇昭旭提議希望修復 CT259（後正名為 CT251）、DT65 2 ，這2台蒸汽機關車放置當地超過30年，也是附近民眾的生活記憶。2019 年，台南市文資處開始展開修復，2020 年 4 月修復完成。

本次專題不但揭開被歲月塵封的黑色機關車身世，更讓定格在古物蒸汽機關車裡的鐵道記憶解除封印，透過新聞史事、軼聞趣事及生動圖文，重現蒸汽機關車在台灣史的各種身影，讓讀者一探機關車的歷史記憶與百年故事。

專題即日起在「故事」網站、Facebook與Instagram上架，本次主題邀請大家跟著解鎖機關車的故事關卡，探索日治時期號稱「爽涼の怪物」的蒸汽機關車如何見證台灣開發史，並從偵查車身上的細微證據，追溯機關車上那塊被錯放的車號銘牌，以及其出乎意料曾被當作禮車陪嫁的過往，還有變身為商品博覽會的另類車廂用途等。

動畫團隊也特別以輕鬆生活化的劇情安排，道出蒸汽機關車如何搭起三代傳承的爺孫情懷，以及機關車司機與司爐利用鍋爐來溫飯包的特殊景象。

文資處指出，該專題是文資處繼去年推出「蒸汽機關車修復紀實影片」及文資處Youtube頻道公佈《蒸汽時代》、《火車噗噗歷險記》2部動畫後，做為「原臺灣總督府C551、D512蒸汽機關車維護展示計畫」教育推廣工作的第三彈，透過多元媒材透視鐵道技術、保存修復內部作業過程，解鎖蒸汽機關車不為人知的「眉角」。