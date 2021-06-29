苗栗縣將從7月2日起開放75歲以上長者施打美國莫德納疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣29日「連3拉3」零確診，但是出現首例確診死亡案例，67歲的案13247，女性，住後龍鎮，因是竹南科技廠確診員工的同住家人而染疫，6月13日出現咳嗽、發燒，收治負壓隔病房，6月26日呼吸急促、肺炎加劇，同日轉院至急重癥責任醫院，27日血氧下降出現呼吸困難，經插管無效後，宣告死亡。

針對7月1日中央將撥放美國莫德納疫苗14000劑，苗栗縣政府決定本次開放第1─6類、第8類(本次優先75歲以上長者及孕婦施打)及已接種莫德納第1劑的鄉親。

縣長徐耀昌呼籲，打疫苗「穩比快重要」，苗栗縣莫德納疫苗施打規劃自7月2日起，在18鄉鎮市衛生所、社區接種站及各合約醫療院所開打，75歲以上長者，仍維持由村里長或村里幹事依分里別、分時段通知，有接種意願長者接獲通知，務必依約定時間，前往指定地點施打新冠疫苗，提升接種率而達到群體免疫的效果。