新北市山佳火車站周邊缺乏南北車道串連，新工處去年著手規畫山佳4號道路，將八德街打通延伸至中山路三段，該工程近期已完工；新工處表示，為了讓路口更順暢，銜接的館前路將打通至八德街路口，已預計7月完成，屆時將一併開放，民眾可自由往返火車站、河堤，不用繞道而行。

中山里長簡炎輝表示，山佳4號道路發包前，道路位置都是一整片違章建築，周邊有約300戶住戶，往來都要繞行小巷進出，要到山佳火車站還要繞高架橋一圈，才能抵達中山路三段，動線雜亂。

新工處指出，山佳4號道路6月已完工，完工後從鶯歌往樹林方向車輛可直接由山佳4號銜接中山路與八德街，另外考量道路將與河堤旁的館前路銜接，已畫設單車專用道，供單車騎士使用，另外道路一旁也建置了687坪的育德公園，供附近居民休憩。

另外，水利局目前正進行新鶯堤外便道工程，提前辦理館前路及八德街路口調整作業。水利局指出，堤外便道的館前路將提前匯入八德街路口，車輛行經館前路時不用轉彎，即可直通山佳4號道路，甚至直接通往山佳火車站。

水利局補充，路口調整作業預計在30日完成調整，後續將配合山佳4號道路作業期程，預計7月一併開放，預計車輛行徑路線將更通暢，對山佳主要幹道或館前路車流將有效緩解。