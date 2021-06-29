為避免疫苗浪費，中央流行疫情指揮中心日前開放成年人預約接種疫苗殘劑。民眾好奇，接種第1劑殘劑後，第2劑怎麼辦，對此指揮官陳時中說，若未來列在名單內也可以打疫苗，不一定第2劑也要打殘劑。

對於接種殘劑的民眾，陳時中表示，若未來符合施打名單，也可以預約接種疫苗，並非第1劑打殘劑，第2劑也要打殘劑，當然也不能說以後不能夠打殘劑，政策還是開放的。