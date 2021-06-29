打了殘劑第2劑怎麼辦？陳時中這樣說 14:502021/06/29 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 若第一劑疫苗打了殘劑，第二劑是否還能預約接種，陳時中表示，若為來符合接種資格，仍可預約施打。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為避免疫苗浪費，中央流行疫情指揮中心日前開放成年人預約接種疫苗殘劑。民眾好奇，接種第1劑殘劑後，第2劑怎麼辦，對此指揮官陳時中說，若未來列在名單內也可以打疫苗，不一定第2劑也要打殘劑。 對於接種殘劑的民眾，陳時中表示，若未來符合施打名單，也可以預約接種疫苗，並非第1劑打殘劑，第2劑也要打殘劑，當然也不能說以後不能夠打殘劑，政策還是開放的。 議員批殘劑疫苗預約秒殺大當機 中市府：非先搶先贏 譚再利快評》請陳時中拿出採購疫苗證據 #殘劑 #第2劑 #陳時中 #開放 #預約接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拚了！爭打殘劑中市府網頁瞬間破萬人 湧入龐大流量超載 10:142021/06/29 生活 疫調責任踢皮球 陳時中拍板屏東縣負責 04:102021/06/29 焦點要聞 桃竹開打莫德納 孕婦長者怕搶嘸 04:102021/06/29 地方新聞 直播》屏東Delta群聚再擴大？陳時中最新說明 13:402021/06/29 生活 巴西巴拉納州疫情嚴重還收鄰國患者 醫療崩潰 09:012021/06/29 國際 搶疫苗殘劑 台中預約網站1秒衝萬人 系統掛了 10:012021/06/29 生活 疫苗混打可行否？重症醫：這組合抗體濃度比2劑AZ高9倍 13:172021/06/29 生活 中市疫苗殘劑接種 開放預約 04:102021/06/29 地方新聞 擋買疫苗 藍委嗆陳時中下台 04:102021/06/29 焦點要聞 台灣抗疫排名倒數 陳宗彥：剛好碰到疫情爆發 11:052021/06/29 生活 張德厚快評》不查陳時中，監察院不如廢了 09:492021/06/29 快評 生活熱門新聞 永齡、台積電買BNT露曙光 陳時中：進度非常滿意 - 生活 雙層口罩堪比N95戴錯更可怕！重症醫曝這2種人不要 - 生活 新北向中央爭取紓困補貼 侯友宜宣布這些人可領4萬 - 生活 彰化再爆新傳播鏈 物流業男確診母親姑媽染疫 感染源不明 - 生活 新北增33例確診 烏來首現個案 侯友宜曝原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。