台股周線連六紅，現階段盤勢高檔偏多格局不變，在經濟指標正向，中長期電子股有望回溫下偏多看待，且央行上調台灣經濟成長率，指數多頭格局將續航，類股可望輪漲表現，統計第二季以來報酬率超過一成的一般台股型基金，9檔表現亮眼。

新台幣2020年升值幅度約5.6％，2021年持續走升，3月轉貶但4、5月緩升，在疫情衝擊下，全球貨幣寬鬆，台灣整體資金面偏寬鬆，觀察台股基金表現，除報酬率外，觀察衡量基金是否能用越小的波動，創造越高獲利的夏普值，根據投信投顧公會資料顯示，國內一般台股型基金1年期及2年期夏普值均值分別為0.6626及0.4322，篩選夏普值在均值之上，並且第二季以來報酬率超過一成的國內一般台股型基金，共有9檔表現亮眼。

包括富蘭克林華美第一富、統一黑馬、新光台灣富貴、日盛上選、日盛MIT主流、統一統信、日盛精選五虎、華南永昌永昌及統一龍馬，在震盪中的盤勢中仍能穩健成長並有效控制波動度。

日盛上選基金經理人陳思銘表示，台灣為出口導向國家，基本面依賴的是美歐市場，尤其對科技產品的終端需求。隨著美歐經濟解封，帶來各項產品報復性需求，數位經濟趨勢更持續驅動科技需求。美歐終端需求有利產業補庫存動能，並支撐台股企業獲利步入上修循環。