為加速南部製造產業數位轉型，經濟部加工出口區管理處爭取前瞻2.0經費，推動南部園區數位轉型人才培育基地計畫，攜手財團法人資訊工業策進會，打造全台首座「數位轉型DTIH共創基地(Digital Transformation Innovation Hub)」，正式落成於高雄軟體園區(簡稱高軟園區)，透過共學、共識、共創模式，預計培育製造業中高階數位轉型種子人才160人、數位轉型顧問80人，促成廠商數位轉型投資2.5億元，帶動數位轉型服務產值逾16億元，推動共創典範實證，形塑大南方數位轉型聚落。

加工處處長楊伯耕表示，民國55年臺灣成立全世界第一座加工出口區，象徵經濟起飛的重要轉捩點；今年加工出口區正式更名為科技產業園區，科技產業園區將是南部製造產業數位化轉型的重要舵手，尤其位處亞洲新灣區5G AIOT創新園區內的高軟園區，為5G軟體科技應用場域，引領創新科技發展及人才培育，加工處為滿足逐年溢增的數位科技需求，積極擴建高軟園區二期，讓更多企業投資進駐，以擴大南部數位科技產業聚落之規模。因應數位科技趨勢，資策會指出，未來數位轉型最關鍵的領域：物聯網(IoT)、人工智慧(AI)、區塊鏈(Block chain)、雲端(Cloud)、大數據分析(Data)、邊緣運算(Edge Computing)以及5G，應用數位新興科技驅動製造業轉型，以提高產業附加價值。

加工處打造全臺首座數位轉型DTIH共創基地，將與高市府、HTC合作提供基地全區5G專網環境，並建置5G遠距即時協作空間，及智慧工廠解決方案-AR智慧機械手臂控制技術展示；另規劃每年限量免費培育課程，引導企業凝聚共識，課程五大專屬，包括培育企業數位轉型策略長；領袖級交流課程；南北權威講師；高價值ACE School方法論；專屬顧問聯手打造策略藍圖，加工處期望透過在地化價值共創，協助企業自主數位轉型，從科技產業園區先導典範案例，並擴散至南部工業區，逐步引領在地產業創新轉型與發展，創造南部軟硬產業雙贏之綜效。