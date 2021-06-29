疫情期間各級醫院為降低風險均祭出人流管制，宏達電(2498)旗下健康醫療事業部DeepQ再度與彰化基督教醫院合作，升級LINE聊天機器人「蘭醫師」，整合線上視訊診療功能。透過簡單易用的使用介面及嚴謹的資訊安全保護機制，讓民眾在家在防疫期間仍可安全地接受醫師的視訊診療，避免就醫造成染疫風險。

「蘭醫師」是由DeepQ團隊以醫療使用者經驗及人工智慧技術(AI)協助開發。利用互動對話方式，啟動串連醫療照護旅程，提供就醫前、中、後不同階段的全面醫療照護服務。彰基從2019年導入至今，已服務超過2萬3千位民眾，提供最人性化的就醫體驗、降低焦慮和不便，提升醫療品質服務。而本次合作的視訊診療功能整合院內掛號系統，讓醫生能在原本門診中穿插視訊診療，有效管控時間並實現現場、視訊、電話三合一混合門診。醫生無需安裝額外軟體，只要透過手機瀏覽器，即可輕易使用嚴謹資訊安全保護機制的視訊功能，同時提供全程自動錄影和一鍵式健保卡拍照功能。

宏達電表示，民眾只要在Line搜尋「＠cch.org.tw」加入彰化基督教醫院好友，即可透過蘭醫師LineBot接受醫師視訊診療，無需額外安裝軟體，透過和蘭醫師聊天機器人的對話，便可完成視訊診療，全程視訊診療採取嚴謹資訊安全保護機制以保護病人資訊的隱私。