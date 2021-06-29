大同(2371)今股價以盤中最高價25.3元收盤，大同新任總經理何春盛透過Youtube以「致大同全體夥伴」為題，向大同員工信心喊話！何春盛表示，大同是一個品牌的公司不是製造業，但目前外銷的營收占比不到2成，只做台灣的市場，沒有辦法做得很大，未來將就大同邁向國際化努力。希望和董事長盧明光帶領大同的同仁一起邁向第二個百年！

何春盛表示，自已和董事長盧明光都是大同的的校友，大同是非常好的公司，又有大同大學作後盾；營業項目包括電力、家電、新能源、系統、半導體等，過去60年台灣產業的發展，大同可以說是先驅。大同在台灣的基礎建設中也扮演了相當重要的角色，例如：健保系統、勞保系統、鐵路電器化、高速公路、機場等。大同的電表進入每一個家庭，大同的重電是台灣水力發電的重要設備，大同在新能源方面，大同是台灣太陽能發電規模最大的供應商，未來大同也會在儲能和智慧能網以及醫護和ICT有很好的布局。大同目前有9大事業部10大子公司。

何春盛也特別提及人才的培訓，他表示，大同的人才，是一棒接過一棒，我的位子未來有一天也要交棒，一定是找大同優秀主管擔任，期許在最短時間培養優秀有擔當的事業領導人才，讓大同人來承擔下一棒。這也是我上任後很重要的目標。

何春盛表示，大同是百年公司，希望百年公司能跑快一點，人到百歲可能意味著老態龍鍾，思想僵固保守！鼓勵大家，從現在開始大家一起為新的大同努力，更積極，更主動更當責。

何春盛也承諾，未來會在產品創新、對外溝通，對內員工福利盡最大努力。目前大同還有要處理的困難，如華映後續的完美交待，讓社會重新認同大同。