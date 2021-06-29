前陣子引發全球網友瘋狂搶購的「麥當勞 BTS 聯名套餐」，甚至一度在各大拍賣平台上造成高價競標的情形，讓原本不知道「防彈少年團」的人也都因此了解到他們的超夯人氣！

在眾多 JKF 女郎之中，就有一位短髮正妹也跟上這股風潮，大開腦洞的把 BTS 聯名紙袋剪下來，貼在比基尼上，性感又逗趣的畫面也立刻吸引上千名網友按讚。

照片中的女主角是「西瓜甜心 小玉YU」，臉蛋相當甜美，在臉書粉專吸引了超過 28 萬人追蹤，是在外拍界、Cosplay 圈小有名氣的模特兒。近日，她在粉專發文寫下：「我真的無聊到極致，做了一件防彈背心」，並開玩笑表示已經把今年的創意都用完了。

從照片中可以看到她把 BTS 聯名紙袋帶有紫色 LOGO 的部分剪下，貼在比基尼外層並親自穿上身，不僅展現了她的創意，同時也大秀白皙好身材，讓網友大飽眼福！

外型甜美可愛的小玉，身高 168 公分，個子十分高挑，並擁有多年的模特兒經驗，在 IG 自介也形容自己是「外拍常青樹」。除了工作外，她私下也是個潛水初心者、飲料博士、玩具控，經常在粉專分享精采的生活點滴，因而累積大批死忠粉絲。

(本文由 JKF 提供)