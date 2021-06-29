今年元旦施行之再生能源發展條例，用電大戶條款上路，帶動台灣綠電潛在商機。瞄準用電大戶綠電憑證需求，北基（8927）宣布將於7月取得售電執照，預計12月底前可取得綠電憑證；屆時，將從發電、供電、售電、到綠電憑證，提供用電大戶在綠電取得上相對完整之服務。

北基目前規劃執行之太陽能發電案場，預計2025年前總裝置容量可達533MW，換算總投入綠電營運面積相當於760座國際足球場，每年發電量將破6.22億度，可供應21萬家庭用戶一年的家庭用電量。首期計畫220MW已完成前期作業，將於近期動工，預估10至20個月完成施工營運，為綠能佈局穩定扎根。

北基表示，全台超過300家用電契約容量大於5000瓩以上的用電大戶，必須在5年內設置契約容量10％綠電，加上不少跨國銷售的產業龍頭，因國際再生能源倡議組織（RE100）要求企業必須使用綠電，引領世界邁向永續能源的時代，包括蘋果、Google、星巴克等國際大廠，亦紛紛要求供應鏈須逐步達到100％使用綠電目標，未來台灣綠電需求上看300億度，購買台灣再生能源憑證（T-REC）在國際上亦可證明使用綠電，包括石化、半導體、鋼鐵、電子等用電大戶紛紛採購佈局、以因應國際趨勢。

北基認為，近期供電短缺事件突顯台灣需要更彈性的能源調度、分配系統與更好的電網設備，儲能具備高靈活性、智慧性，可提供電力系統調控強而有力的緩衝，並協助緩解再生能源的間歇性及變動性，加上台電開放能源輔助服務，帶來全新獲利之商業模式。目前第一階段已取得部份配電級案場建置許可，未來將提供能源輔助服務並持續擴充建置容量，協助台電維持供電品質與電網平衡。

北基指出，已規劃太陽能光電廠、儲能案廠，2025年前總投入案場面積相當於760座國際足球場，可建置533MW裝置容量，有助強化企業利基轉型。在擁有穩定綠電發電端來源、取得售電執照後，除可將綠電銷售給台電，亦能將綠電轉供並搭配綠電憑證銷售給企業客戶，包括半導體業、電子零件等用電大戶都將成為目標客戶，成為推動綠色永續的新力量。