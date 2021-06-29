38歲日本流行歌后宇多田光曾結過兩次婚，恢復單身後，目前長住在英國倫敦，近日她在IG開直播跟粉絲互動，無預警宣布出櫃，坦言是「非二元性別者」（non-binary）。

宇多田光27日在IG直播中用英文介紹後方的熊娃娃「小熊」，表示：「牠是個男孩，牠也是同性戀。」接著把話題帶到自己，大方的宣布：「我是非二元性別者」切換成日語解釋過去幾年中，漸漸了解自身屬於非二元性別者。

其實從宇多田光18日的IG貼文就能略知她煩惱著自己的性別認同，「有人問我：『Mrs.或Ms.我應該叫你什麼？』我已經厭倦每天被問『Mrs.或Ms.』，以及不得不在『Mrs.、 Ms.、Miss』做選擇，我覺得很不舒服的是，被放在最前面稱呼我的婚姻狀態或性別的東西，而且沒有一個前綴(接頭辭)感覺是正確的。」宇多田光略帶焦躁的繼續表示，「每次讓我選擇時，我就像被強迫裝成不是我的樣子，我希望有另一種選擇，每個人都可以使用，無論他們的身份或社會地位是什麼」她發現已有中性的「Mx.」被提出，希望這一類稱謂能被廣泛的使用，因此宇多田光發明新稱謂「Mys.」希望大家能稱呼她為「Mys.Utada」。

宇多田光1998年推出首張單曲《Automatic/time will tell》大賣逾200萬張，隔年的首張專輯《First Love》銷售更厲害，直衝765萬張，至今仍是日本、亞洲銷量最高的專輯，無後輩打破這個紀錄，成為日本最具代表性的流行歌手。

雖然年紀輕輕就成名，但宇多田光不眷戀鎂光燈，年僅19歲宣布嫁大15歲的導演紀里谷和明，喜訊震驚日本演藝圈，想不到4年半就離婚，一度退居螢光幕；2014年她為愛遠走家鄉，梅開二度小8歲義大利調酒師，婚後生下一子，未料2年後再度失婚，據悉她無法忍受丈夫在家遊手好閒，成為婚姻的導火線。