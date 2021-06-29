基隆市累計301例確診個案、21人死亡，其中衛生福利機構群聚案占58人、11人病逝，市議員王醒之認為，養護機構占比高，是另類的高確診率、超高死亡率、超高致死率，要求市府檢討，對此，衛生局表示，第一起案例爆發時，已請中央給予建議、持續監控，並坦言逸嘉養護中心群聚案不好處理。

王醒之表示，基隆301例確診，其中洗腎、護理之家、養護之家相關確診案，共58例，占19.26％，最嚴重的是逸嘉養護中心，已有31人染疫，他提及，逸嘉6月3日爆發第1例，到6月12日累計13例，卻只實施降載計畫，直到端午連假過後6月15日才執行清艙作業，移出所有住民住進防疫旅館。

王醒之質疑，中間延誤了13天，究竟是誤判，還是市府找不到集中收治場所，他說，關鍵不在病毒狡猾，或3天執行1次PCR篩檢，更不是中央接管指導等，而是在養護機構、洗腎中心爆發第1例開始，至今不僅高確診率，更有超高死亡率、超高致死率的現象，要求相關單位檢討。

對此，衛生局長吳澤誠回應指出，養護機構第一例確診出現時，立即請中央防疫醫師給予指導，並實施提高防護裝備、落實分艙分流等防疫措施，並要求所有洗腎診所和養護機構比照辦理，他說，逸嘉群聚案相較不好處理，感染源來自洗腎診所，也只有一個樓層，因此只能將住民帶到防疫旅館分流，一人一室。

吳澤誠說，養護機構群聚案件中，仁愛護理之家已解除隔離，安泰護理之家則是將紅區住民移到醫院，其餘最慢今天解隔離，至於逸嘉已有8綠區住民返回中心，他進一步提及，基隆致死率高具潛在因子，死亡年齡平均78歲， CT值19上下，代表病逝者處於高度感染期，防疫單位也進一步針對13人進行抗體檢測，有12人治療後還是無法產生抗體，其中多為慢性病患、年齡高者。