中油高雄大林廠海上輸油管破裂，導致原油外洩，波及小琉球，甚至漂散到恆春西側海域，讓珊瑚礁生態豐沛的紅柴坑面臨浩劫。對此，海洋委員會海洋保育署目前僅輕罰150萬，引發民代及在地民眾憤怒，今召開記者會抨擊海保署緊急應變能力嚴重不足，行政疏失，導致油汙持續擴散，要求海保署盡快回頭補救。

中油高雄大林廠外海浮筒輸油管於本月22日發生破裂，導致大量原油外洩，除漂浮到小琉球，恆春紅柴坑海域也出現大量浮油。由於紅柴坑海域生態豐富，也是著名的潛水、半潛水觀光船地點，海底生態遭油汙覆蓋，村民早已動員除污，但迄今依舊無法清理完畢。

時代力量立委陳椒華今邀集中油副總經理黃仁弘、海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真等人召開記者會。陳椒華表示，輸油管破裂後，行政部門緊急應變能力卻嚴重不足，導致油汙已經大量飄到恆春半島，重創當地海洋生態。

高雄市議員林于凱指出，就目前受影響的層面來看，小琉球海龜生態也遭受嚴重衝擊，連墾丁國家公園的珊瑚礁生態系也被汙染。然而，監察院早在2017年就曾糾正中油，要求不可人工陳報類似意外事故，結果這次漏油多麼多天，中油依舊未採取智慧監控系統的通報，導致各機關無法在第一時間限縮污染範圍。

屏東縣環境保護聯盟理事張怡則強調，在地漁民看海上情況，確認珊瑚礁卡滿油污，到底要如何處理，現在竟然還沒聽見公部門的具體補救聲音，提醒行政機關要知道台灣還有《國家公園法》，若發生重度水質汙染就有對應的刑責，中油除了必須積極善後，相關賠償與責任也必須面對。

高雄市教師職業工會監事蘇義昌抨擊，海保署在此次事件明顯有行政疏失，要求行政院重大海洋污染事件處理專案小組必須介入，追究海保署的疏失責任。

面對外界質疑問救援人力及搶救調度緩慢，代表中油根本不怕海保署，才會是發迄今依舊推拖拉。對此，海委會海保署副署長宋欣真回應，近日海象不佳，影響在礁岩間的清汙作業，但人力絕對足夠，各方面也都有相應的權責機關處置，預計再幾天就可將恆春山海、紅柴坑等地區的油汙清除完畢。

至於是否要連續開罰中油？及到底還要幾天才能清楚完畢？宋欣真未明確回應，僅說會再加針對汙染嚴重的區塊派人力。

台灣中油公司發言人張瑞宗則說，針對油污的熱點區域，包括山海漁港、山海國小、紅柴坑等，今天出動超過400人清理，若沒有道路可下到浮油處，也會用漁船靠近，希望本週可讓岸際浮油回收完成。

面對生態浩劫，環保署水保處簡任技正儲雯娣表示，海污業務已移交給海委會，希望儘速完成清除，期待未來能有預防機制，環保署也會隨時提衝協助，給予除污意見。

針對海保署及中油方面的回應，陳椒華表示，中油及行政機關必須扛起責任儘速清除油污，讓生態環境及漁業儘速回復。同時，也要求海保署必須針對事故檢討究責處罰。