新一代華劇女神邵雨薇外型甜美，演出《1989一念間》、《極品絕配》、《天巡者》等電視劇，以精湛演技打開知名度，邵雨薇雖然貴為女神，不過她其實相當親民，邵雨薇稍早就發文透露，她熬夜看歐洲國家盃，導致眼冒黑眼圈，邵雨薇也解放居家尺度，上身只有細肩帶入鏡，畫面性感爆表。

2020歐洲國家盃原訂於去年登場，不過因新冠肺炎疫情影響，導致賽事停擺，改延到今年6月開踢，台灣足球迷終於能觀看比賽、一睹球星在場上的風采，女星邵雨薇也是足球迷一枚，她稍早則在臉書發文：「昨晚兩場都踢到延長賽的歐國盃累到爆炸，但也刺激好看，先是跟c羅道別，再和法國說再見。這屆一些國家的拼勁感動了天，不到最後一刻無法說誰是真正強的國家」。

邵雨薇熬夜看足球賽，她直呼是疫情期間的小確幸，不過她也不禁感嘆：「歐洲國家盃，送我兩輪黑眼圈」，照片中，戴著眼鏡的她雖然熬夜，但邵雨薇氣色依舊紅潤、肌膚緊緻，看起來根本沒毛孔，更吸睛的是，邵雨薇解放居家尺度，她上身只有細肩帶入鏡，超細肩帶陷入白嫩美肌，邵雨薇的香肩和鎖骨被看光，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

邵雨薇解放尺度，上身只有細肩帶入鏡，畫面性感爆表。（圖／取材自邵雨薇臉書）

邵雨薇發文吸引不少足球迷討論賽事，還有人驚呼：「原來妳也是球迷」，而邵雨薇曬辣照也吸引網友大讚：「也太性感了…」、「有黑眼圈還是好美」、「應該視角要再低一點」。