【愛傳媒陳耀昌專欄】如何依年齡而選擇疫苗之陳耀昌觀點，50以上或50以下應該有不同考量；50或45以上選效果好的；50或45以下選副作用少的。

大家記不記得，過去我們打流感疫苗，只有老年人，年過六十或五十以上才打。因為年輕人即使得了流感，不會變成重症。

其實冠狀病毒雖然兇一些，大約不脫這個大原則。不同的是傳播率太高，老年人重症比例太多。

冠狀病毒疫苗所以年輕人也必須打，是因為病毒傳染性太高。必須造成群體免疫，才能阻斷其傳染鏈。所以老年人打疫苗，與年輕人（45歲以下好了）打疫苗的意義，並不相同，考量也不同。

老年人打疫苗，是為了保護自己，所以必須高效果（例如，90%）的疫苗。希望一旦感染，不致成為重症。此為個人生死存亡之考量。

年輕人打疫苗，是為了保護家中老人（盡孝道）或在外接觸到的老人（盡社會責任）。所以安全性才是最重要。效果只要不太差（例如，65%）就馬馬虎虎了。

我如果是30歲年輕人感染病毒大概不會有事，為了打疫苗去得了心肌炎或其他嚴重副作用那才真是倒楣加三級。

選擇疫苗，年齡有別，當作如是觀！所以選擇疫苗與選擇藥品不同，RISK須優先比較及考量。

我有病，藥品是治療自己，愈有效愈好。而我本沒病，打疫苗是愈安全愈好。

作者為臺灣醫學血液疾病及骨髓移植教授、台灣史小說家，獲得多項文學獎

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