崔女鬧出警局前拍攝露三點裸照風波後，人氣大增，2天推特追蹤粉絲暴增3000人。（圖／截取自崔女推特）

高雄一名29歲崔姓爆乳妹，27日晚間在三民一分局哈爾濱派出所前，由一名警察男友人掌鏡，拍攝露三點裸照，雖全程僅10秒，但照片流出後掀起軒然大波，害在台中大甲分局任職的林姓員警遭記1大過，歸建保四總隊，今年考績列丙等，沒有年終獎金，可是這起風波發生後，她的推特人氣卻暴增，短短2天追蹤粉絲就增加了3000人，昨晚在警局做完筆錄後，立馬在推特PO了23張照片寫說：「造福賤狗」，有粉絲也回覆「是狗狗的福分」。

崔女要粉絲幫她「回血」，否則要破產退圈了。（圖／截取自崔女推特）

崔女在推特（Twitter）上自稱「調教女王」，平時作風大膽，曾在台中多處公開場所拍攝三點全露裸照，由34歲的林姓員警負責拍攝，27日凌晨一樣由林員掌鏡，在高雄市三民一分局哈爾濱派出所前拍全露的裸照，引起高雄警方震怒，2人訊後被依妨害風化、侮辱公署罪偵辦。後經警方調查，2人24日也曾在台中西屯區朝富路、市政路一帶街頭與知名燒肉店前拍裸照，崔女還在大甲區一家摩鐵內穿著警察制服拍爆乳照，台中警方昨晚通知2人到案，訊後依妨害風化函送台中地檢署偵辦。

可能吃上司的崔女，昨晚作完筆錄後不開心的在推特發文：「白流的眼淚，白跑的警局，白放的感情，白做的犧牲，徒勞。最後我只是一隻代罪羔羊罷了，被大家謾罵，被家人唾棄，換來的是三小」。

經觀察，崔女在高雄派出所的大膽行徑曝光後，推特的追蹤粉絲2天內卻暴增3000多人，從原來的從1萬人狂升至1.3萬人，不少粉絲還留言安慰、幫打氣，雖可能吃上官司，人氣卻大增，算是付出有代價。

昨晚步出台中警局回到家，看到自己買的行頭包裹，就開心的狂發23張各式Cosplay照片與粉絲分享，有馬甲、學生服、白襯衫等，並寫說：「這邊至少7雙鞋、31件飾品、28件服裝，加上道具也是萬把塊在燒，女王發了瘋在投資自己、造福賤狗，不幫我回血一下已經破產要退圈了」，粉絲看後也回覆「是狗狗的福分！」。