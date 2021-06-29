台股今日開高後在航海王持續領航、鋼鐵人補漲強勢領軍進攻之下，推升加權指數大漲百餘點，衝至17713.24點，再創歷史新高。高檔賣壓出現，指數開始急殺，盤中一度翻黑，終場加權股價指數收在17598.19點，上漲7.22點，成交值放大至5927.41億元，OTC指數收在212.29點，下跌0.97點，成交值為902.11億元。

證券分析師張陳浩指出，台股今日創新高又有量，後市續航力十足，航海王、鋼鐵人短時間內還是多頭重心，仔細觀察電子股，蘋概股已經開始有些蛛絲馬跡，第3季是電子旺季，只要開始發動攻勢，台股指數有機會見到高點。

盤面上，大立光(3008)後市樂觀，多頭積極表態，股價收在3130元，上漲2.62%；台積電(230)6月營收看俏，今日開高重返季線之上，收在595元，上漲0.85%；GIS-KY(6456)收在漲停板123.5元；萬海(2615)高檔爆大量收黑K，收在292元，下跌2.67%；鋼鐵類股是今日多頭重心，上市櫃指數分別大漲3.15%、7.78%，共25檔個股收在漲停板。

散戶、氣勢再加上資金流向堆積出來的力量，短時間內，張陳浩說，航海王仍是大盤重心所在，但不妨移出小部分獲利資金提前卡位布局基期低、獲利前景不錯的電子股，如蘋概及汽車電子零組件等族群。他說，第3季是電子傳統旺季，蘋果都會在9月中旬會發表新機，蘋概股將伺機而動，今日GIS、宏捷科等等都有熱身的跡象，後市應猶有可為。

對於台股第3季如何表現？張陳浩說，依目前預測來看，台灣經濟成長率仍佳、中美貿易關係今年尚未改善，電子轉單也有、今年航海王及鋼鐵人就撐住台股，再加上疫情威脅下，全球大灑錢資金動能充足，第3季只要電子股蘋概、汽車零組件及半導體等等攻勢出現，台股有機會見到高點。