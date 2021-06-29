測試大廠京元電子(2449)群聚染疫事件獲得控制，外籍移工已於26日晚間復工，降載產能可望逐步恢復。京元電股價6月以來有撐、於40.2～43.35元間震盪，今（29）日開高後持穩盤上，最高上漲2.6％至43.35元，終場上漲1.07％、收於42.7元，領漲封測族群。

觀察法人近期動向，三大法人上周調節賣超京元電達7737張，其中以外資賣超6729張最多。不過，昨（28）日轉站多方、合計反手回補233張，其中外資亦買超158張。

京元電5月自結合併營收28.61億元，月增3.76％、年增10.72％，連3月改寫新高，累計前5月合併營收132.49億元、年增8.87％，續創同期新高。惟受染疫風暴停工48小時、移工停工2周、降載復工衝擊，預期將對6月營收及產量造成約30～35％左右影響。

京元電先前表示，將持續加強疫情風險控管，與客戶協商討論生產優先順序，調度台籍同仁支應降低衝擊，降載復工期間落後的營收，待全線復工後將提升產能稼動彌補，預期對全年財務業務應無重大影響。

京元電28日發布聲明表示，外籍移工住宿的生活管理均委由人力仲介公司負責，仲介公司在兵荒馬亂、人力吃緊狀況下或有疏漏，針對宿舍安排、用餐等相關疏失及亂象，已在最短時間內要求立即改善。

同時，京元電遵照防疫中心指導，針對辦公區域重新規畫及擴建同仁休息、用餐區域、時間及動線等，經指揮中心前進指揮所報告核可後，完成竹南新廠1樓空間辦公區域擴建，使辦公區域同仁能採分流異地上班方式取代居家上班。

京元電強調，目前廠區防疫已採取5大措施，被匡列隔離同仁在隔離期滿後，均會完成PCR檢測通過後才能回廠，確保高規格安全環境。日後將持續檢討及調整內部相關設施、措施，依據指揮中心指引及各界提醒，加強及落實相關的防疫措施，將風險降低在最小範圍。