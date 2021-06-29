合庫金(5880)董事會通過於永續經營最高指導單位「永續經營委員會」下新設置「永續辦公室」，由該專責單位綜理全集團永續經營相關事務，推動相關環境、社會及公司治理（Environmental Social and GovernanceESG）之策略計畫，以精進永續目標綜效。「永續辦公室」之成立除展現合庫金控深化ESG作為之決心外，更是該集團未來加強發揮金融業核心價值，藉由永續金融影響力促進環境永續之具體表現。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，自去(109)年起新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球，及氣候變遷影響日益加劇，全球經濟活動與人類生活模式大受衝擊，ESG議題更是備受各界關注。面對接踵而來的挑戰，合庫金控深知永續金融是協助社會永續發展不可或缺的關鍵力量，故將持續積極運用創新思維迎接嚴峻未來，打造更具韌性之企業來實踐永續發展承諾。

此次合庫金控亦依ESG範疇調整「永續經營委員會」下執行小組職掌與進行小組更名，並新增永續金融小組負責規畫發展永續金融商品、責任金融與氣候策略；即該公司以公司治理、客戶承諾、員工照護、環境永續、社會共融、永續金融等6小組，針對各項永續議題訂定短、中、長期目標，進行滾動式檢討，以推動集團永續策略藍圖，符合國際發展趨勢。

而為落實永續經營，合庫金控去(109)年底已簽署支持國際金融穩定委員會（FSB）所發布之「氣候相關財務揭露(TCFD)」，並啟動「永續精進計畫」，規畫以三年為期，鑑別高氣候敏感產業及其風險與機會、進行氣候敏感產業財務衝擊量化與情境分析、簽署赤道原則與科學基礎減量目標倡議（Science Based Target initiatives SBTi）、加速進行海內外據點之溫室氣體盤查等。合庫金控「永續精進計畫」除訂定目標降低本身營運活動對環境之影響外，更將透過資金提供者之金融核心影響力，協同客戶、股東與供應商等利害關係人，共同為永續發展盡一份心力。