那指與標普500指數續創歷史新高。台股受激勵，今早電子權值股表現出色，台積電(2330)、矽力-K、大立光、鴻海(2317)、聯發科(2454)、聯電(2303)全面開高。鋼鐵股由於股價相對便宜吸引投資人淘金，接棒成為盤面主流，早盤大盤漲停股檔數中逾半為鋼鐵股的天下。航運近來漲超凶，多檔遭列警示股，今日貨櫃、散裝族群遭賣單急殺翻黑，萬海(2615)失守300大關、陽明(2690)、長榮(2603)賣壓增溫，盤中一度轉跌。指數雖然一早即創17713.24的新高點，終場卻僅小漲7.22點，為17598.19點。今日外資(不含外資自營商)賣超146.149億元，投信買超0.843億元，自營商買超2.597億元，三大法人賣超142.70億元。

鋼鐵股鴻運當頭，一來搭上美國基建列車，二來俄羅斯加稅一舉刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升，鋼市下半年穩健向上，鋼鐵股今日由中鋼(2002)領軍，包括燁興、高興昌、春源、春雨、官田鋼、大成鋼等上市櫃共25檔個股收在漲停板。電子股方面，被動元件廠受惠傳統旺季來臨卻逢馬來西亞無限期延長防疫令，市場預期可能供給趨緊，國巨(2327)領軍帶頭，相關個股聯袂走高。蘋概股今日也有所表現，由於市場看好新一季蘋果財報，蘋概股買盤湧出，台積電、鴻海、大立光三雄齊揚，台光電(2383)漲停，台郡(6269)、TPK-KY(3673)等走勢強於大盤。背負台灣解禁希望的疫苗股，今日傳出7月打不到國產新冠疫苗，多頭被潑了一頭冷水，高端疫苗(6547)大跌7.5%、興櫃的聯亞藥(6562)重挫2成。

內資大進擊，台股上市櫃市值創歷史新高紀錄，直逼60兆元大關，今早多方續強，在電子股與傳產股齊拱之下，指數創高觸突破17700整數關卡，隨後獲利回吐賣壓出籠，指數未能守高，爾後一度翻黑，上下震盪達170點，終場收漲7.22點；5日RSI為76.88，10日RSI為68.03，9日K值為84.08，9日D值為79.23，20日乖離率為1.96。28日融資餘額達2802.89億元，單日大增82.59億元，創下近14年來新高，內資追買力道十足，即使今日外資賣超146.149億元，台股依然不墜，技術面偏多加上美國基礎建設計畫達成協議有利原物料族群，傳產、金融、電子維持良性輪動，後市仍有表現機會。

在內資齊力作多搭配電子股旺季，周二台股開盤即強勢寫下新高17713點。針對第三季操作，國泰證期顧問處協理簡伯儀建議，第三季記憶體價格續漲，預估第三季整體DRAM價格將續漲約3~8％，在漲價效應推升下，相關族群可以注意。鋼鐵市場近期受到內外銷續旺，相關廠商接單滿載，產能維持高檔，預估今年獲利比去年跳增，可逢低布局。