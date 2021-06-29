「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」28日上線，29日開放預約登記，因單一時間即湧入破萬人潮，市府也緊急公告延長預約時間至下午5點。(台中市政府提供／馮惠宜台中傳真)

台中市首創殘劑網路預約登記作業，29日上午9點開放登記，湧入超過200萬人次，系統幾近癱瘓，市府統計，截至下午2點為止，已有1萬4千人完成登記，市府也緊急公告延長預約時間至下午5點，並預計在19：30公告亂數隨機排序的名單。台中市長盧秀燕也強調，台中市才280萬人，點閱的人次居然這麼多，可見人人想打疫苗，可想而知。

面對民眾殷殷期盼可以打到疫苗，中市在中央公告疫苗殘劑可讓18歲以上民眾接種，台中市即創研「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」，並配合44快打站在30日為75歲長者接種疫苗時，29日上午9點開放民眾上網預約登錄，未料上午9點開放登記後即湧入大量民眾點擊，經統計，截至下午2點為止，殘劑預約資訊網的點擊人次已超過200萬，同時間操作申請頁面「破萬人」。

對此，市府緊急增加系統資源處理應變，並增加分流系統，也公告延長預約時間四個小時，將登記截止時間延長至下午5點。研考會主委吳皇昇再次提醒，此項殘劑的預約登記服務「並非先登記先贏」，而是亂數隨機排序，每位登記的民眾機率都相同，請民眾不用著急。

吳皇昇，指出截至下午2點已有14047人完成登記，他也強調，「看到如此大量的湧入登記，明白民眾對疫苗殘劑的懇切需求，市府盡最大努力建置預約候補網站，也將滾動調整回應，提供民眾一個公平公開的平台機制」。

市府也決定將登記時間將延長四個小時至下午5點，並加派人手進行後續名單隨機排序作業，名單公告一併延長至晚上7點半，感謝民眾耐心等候。