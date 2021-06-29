衛福部長陳時中今天透露永齡基金會、台積電採購BNT疫苗的最新進度，表示目前進展雙方都非常滿意，接下來兩家公司就要去做採購上的談判，至於慈濟也想洽購BNT疫苗，陳時中則指出，現階段若有不同團體來洽購，恐怕會讓兩家公司進行的不順暢，但指揮中心仍然非常感謝慈濟的善心，會做最好的安排。

陳時中表示，鴻海、台積電採購疫苗的進度目前已進展到雙方都非常滿意的地步，接下來就可以去進行採購上的談判，但他強調買疫苗不像上街買菜，還有很多相關程序要進行，希望能先讓這兩家公司把路走清楚後，再來接續協助其他有意採購的民間團體。

陳時中說，慈濟昨有來指揮中心拜會，雙方就申請內容交換意見，慈濟也了解採購疫苗其中的困難處，「我們當然也知道慈濟很急，他們為善不落人後，我們對此是非常感謝。」

但陳時中也說，現階段若有太多團體都來洽談採購BNT疫苗，可能會讓走在前面的鴻海、台積電採購不順暢，「但我們是非常歡迎，接下來會做最好的安排。」