1名曾姓男子28日中午到太保市北港路京城銀行欲轉帳75萬元至香港摩根大通銀行，經銀行行員轉知巡邏員警，才能即時阻詐，據了解，曾男的太太柳女失業，在網路求職時網頁跳出抽獎訊息，不疑有他點入且抽中500萬元，卻被告知要繳納稅金等75萬元，因而請丈夫至銀行匯款。

水上分局南新派出所所警員蔡宗憲、蔡明翰28日早上11時35分在太保市北港路京城銀行金融機構巡簽時，銀行襄理葉素滿及行員魏琇瑜表示銀行內一名男子神色詭異，欲臨櫃轉帳新台幣75萬元至香港摩根大通銀行，警方第一時間直覺反應該男子可能正遭受詐騙，便趨前關懷瞭解緣由。

曾男說，妻子因疫情期間失業在家中上網瀏覽各公司、人力網站的求才訊息時，網路頁面（類似一頁式廣告）跳出抽獎訊息，柳妻不疑有他便點入抽獎，竟抽中新台幣500萬元，依照網頁電話回電告知欲領獎金，一名北京腔女子自稱律師代表香港摩根大通銀行表示，依照香港法律需先轉帳繳納15％稅金及手續費共計75萬元，匯款完成後會將剩餘425萬轉入其帳戶。

柳妻一時財迷心竅尚未察覺遭騙也無查證是否屬實，不斷催促曾男拿存摺及證件至京城銀行辦理相關轉帳手續，經蔡姓員警與銀行行員通力合作、苦口婆心規勸、溝通與關心告知相關反詐騙資訊，曾男清醒後打電話轉知老婆相關一頁式廣告詐騙等資訊，才確認係詐騙集團的慣用手法，成功保住夫妻倆辛苦工作的存款。