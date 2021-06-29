東京奧運中華隊培訓隊選手進入最後衝刺階段，為確保教練、選手健康安全無虞，台達電宣布日前已捐贈紫外光防疫產品「U+抑菌艙」給國家運動訓練中心，並已於6月21日安裝使用，設置於餐廳出入口。

體育署署長張少熙表示，東京奧運幾經波折終於進入開幕倒數，這一年多的時間，體育署與國訓中心針對疫情調整各種防疫措施之外，也爭取安排優先接種疫苗，感謝台達電以最快的速度拍板決定贈送「U+抑菌艙」，並迅速安裝完畢，提供給選手與教練多一層保障，讓國家隊的防疫規格升級。

國訓中心執行長李文彬表示，中心餐廳每日為百餘名選手、教練、工作人員供餐、人流也多，是防疫的重點區域，抑菌艙設置於餐廳出入口，可望發揮最大的效益。

台達電表示，「U+抑菌艙」採用日本特殊光源大廠USHIO的紫外線光源，222nm波長紫外線具有與254nm波長不相上下的抑菌能力，但能被人體的角質層阻擋，適合為人流出入頻繁的空間進行快速、無接觸的抑菌，照射30秒能抑菌達95%。