為了打大南方數位轉型聚落，經濟部加工出口區管理處攜手資策會，在高雄軟體園區打造全台首座「數位轉型DTIH共創基地(Digital Transformation Innovation Hub)」，透過共學、共識、共創模式，計畫培育製造業中高階數位轉型種子人才160人、數位轉型顧問80人。並促成廠商數位轉型投資2.5億元，帶動數位轉型服務產值16億元。

加工處處長楊伯耕表示，位處亞洲新灣區5G AIOT創新園區內的高軟園區，為5G軟體科技應用場域，該處為滿足逐年溢增的數位科技需求，積極擴建高軟園區二期，讓更多企業投資進駐。

而這座數位轉型DTIH共創基地，將與高市府、HTC合作提供基地全區5G專網環境，並建置5G遠距即時協作空間，及智慧工廠解決方案-AR智慧機械手臂控制技術展示。

另規劃每年限量免費培育課程，提供課程五大專屬，包括培育企業數位轉型策略長、領袖級交流課程、南北權威講師、高價值ACE School方法論、專屬顧問聯手打造策略藍圖。從科技產業園區先導典範案例，擴散至南部工業區，創造南部軟硬產業雙贏綜效。