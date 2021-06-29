雲南西雙版納北遷500公里亞洲象群「斷鼻家族」，才剛於21日在層層路障食物引導下，回心轉意、半推半就向南往棲息地緩進5天約20公里，26日卻猛回頭「急行軍」往東北一天走了19公里，所幸27日起，象群再向東南移動，只是，隨著華南持續降雨，監測、引導等作業愈益困難。

雲南北移亞洲象安全防範工作省級指揮部通報稱，6月27日17時至6月28日17時，象群總體向東南方向移動4.6公里，持續在峨山縣塔甸鎮附近林地活動。落單獨象位於象群東北方向，距離象群52公里，在玉溪市紅塔區北城街道附近林地活動。15頭象均在監測範圍內，人象平安。

搜狐新聞報導，雲南北遷亞洲象群不僅有專人跟蹤觀測，還有專人定期投餵食物，在一陣徘徊後，從6月21日起，象群開始向南往西雙版納遷移，直到6月25日，南遷了近20公里，從玉溪市易門縣返回峨山縣，並在富良棚鄉附近林地活動。

不過，6月26日起，亞洲象群又來記回馬槍，從26日傍晚到6月27日傍晚，象群又往東北方向，走了約1.9公里，從峨山縣富良棚鄉，到了峨山縣塔甸鎮叢林，顯然斷鼻家族沒有放棄北遷的決心，還在不斷地尋找北遷通道。好事多磨，現在還是朝著原棲息地方向漸進。

報導指出，勸返雲南象是因越往北生態環境越惡劣，越不適合亞洲象生存繁殖，夏季結束之後，9月起惡劣天氣會很快出現，寒冷，食物和飲用水都會匱乏，再強壯動物也很難在那種環境中長期生存。

中新社報導，通報稱，象群持續在林中穿行，伴隨雷陣雨及大霧天氣，無人機監測和地面跟蹤難度大。離群獨行小公象進入人口相對密集的紅塔區，現場持續降雨，布防監測困難。

大陸國家林草局指導組召開視訊調度會，聽取現場指揮部工作彙報，組織專家研判象群遷移路線，要求在確保人象安全的前提下，做好布防。

雲南省級指揮部要求及時掌握象群及獨象動向，合理調配力量，有效布防，組織專家實地踏查，研究制定助遷方案；協調雲南省森林消防總隊增派2架無人機、3名監測人員到紅塔區加強獨象監測。

晉寧區、安寧市、峨山縣、紅塔區4個現場指揮部同步運行，密切監控象群動態，研判遷移路線，科學引導象群向南遷移。當日共投入應急處置人員及警力209人，出動渣土車130輛、應急車輛66輛、無人機13架，緊急疏散民眾462戶、1573人，投喂象食1噸，補給食鹽3.6公斤。