張麗善（右）捐血前自行拍打手肘內側，說她的血管不太好找，左邊男士吳旻諭捐500CC。（周麗蘭攝）

一名替代役男響應捐血。（周麗蘭攝）

中部地區各縣市自疫情發生以來，捐血率最低降5成，最近慢慢回升，但仍少了三成，全台除北部醫療院所血需求量降載以外，其他各地仍維持，目前Ｏ型血最缺，剩3天庫存量。雲林縣府員工響應捐血，捐血車今（29日）開到縣府門口，縣長張麗善帶頭捐血250CC。

台中捐血中心主任林冠州說，用血量並沒有減少，但庫存量一直往下掉，疫苗一開始發生時，捐血率降五成，近來大家比較清楚防疫措施，捐血量有回升，人數大概是正常量的7成。

雲林捐血站原本一天有80人以上捐血，目前每日約50、60人，除了打電話也以電子郵件邀請曾捐過血或固定捐血者回來。

林冠州說，雲林縣的醫療沒有降載，需求量仍很高，希望大家只要沒有接觸史、身體健康都能慷慨捐血，捐血前請詳述旅遊史、接觸史，讓醫護人員判斷需不需要暫緩。

林冠州表示，若有施打過新冠肺炎疫苗，因AZ、嬌生疫苗以腺病毒當載具，建議接種後14天後再捐血；mRNA類疫苗如莫德納、輝瑞則無須緩捐，只要身體沒有不舒服，隨時可以捐。

雲林縣長張麗善得知血荒，呼應縣府員工響應捐血，雲林捐血站的捐血車29日開到縣府大門前，車上有6席，每次3人同時捐，張麗善也捐了250CC。

張麗善捐血前自行拍打手肘內側，說她的血管不太好找；護理人員出身的她，扎針時一度閉眼，睜開眼才知已經完成，稱讚護理師技術真好，針看起來粗，但一點都不痛。

張麗善表示，捐血有其醫療必要性，7月起全縣將有18場捐血活動，呼籲健康鄉親捐熱血救人。