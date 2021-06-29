高效能運算、車用電子及疫情帶來宅經濟需求，2021年5月台灣上市櫃PCB公司營收年成長率16.8%，PCB原物料相關公司總營收則較去年同期成長率逾70%。

儘管台灣因本土新冠肺炎疫情升溫於5月19日進入三級警戒至今，在居家辦公與遠距教學的需求帶動下，第2季居家辦公與遠距教學的PC/NB需求爆發，各項應用需求也推升上市櫃PCB廠及PCB原物料廠5月合併營收表現不俗，隨著5G商轉、美國大基建刺激下，對高效能運算、車用電子等商品需求強勁，有助於延續外銷接單及台灣製造業生產動能。

根據統計，台灣電路板上市櫃營收5月年成長率16.8%，月成長率1.06%，其中軟板及硬板5月出口分別有3.8%、19.6%的年成長率，企業在防疫周延下不影響生產，預期在全球5G與終端應用產品的旺盛需求下，台灣PCB產業後勢仍看好，並將持續帶動原物料與設備產業正向發展。

台灣本土新冠肺炎疫情爆發，由於PCB產業屬勞力密集型產業，除間接人員可居家辦公之外，產線人員則仍須至現場執勤，據調查生產線至少仍需60%到70%人力方可維持營運，除基本的分艙分流作法之外，PCB廠亦參考其他國家製造業在去年疫情下的作法，像是固定工作區域減少人員接觸，或是在法規允許的狀況下，以減少出勤日，但延長出勤當天的工時，達到出勤日減少但不減工時亦可維持產量的做法，降低疫情對營運的衝擊。