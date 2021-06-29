碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）將成為科技產業的新戰場，台灣化合物半導體及設備產學聯盟主委、環球晶董事長徐秀蘭指出，化合物半導體和矽不同，很多國家都對這類產品作出口管制，台灣有必要建立起足夠的產業能量。

徐秀蘭表示，化合物半導體是很重要又很困難的產業，太多重要的未來科技都要用到超越矽的化合物，包括5G、電動車、低軌衛星、智慧電網、綠能，及一些高電壓的元件，等都需要化合物來執行，而化合物半導體又和矽不同，太多國家都對這類產品作出口管制，包括台灣在內，如果作的東西要出口，都要特別許可。全球競爭也很激烈，光大陸就有超過一千家的公司在作。

徐秀蘭指出，化合物半導體在製造方面，從一開始的長晶，到元件製造，都很不容易，相關設備也很難做，這個產業要成長，不只要垂直整合做得好，橫向方面，包括設備、元件、材料、IP，要從頭到尾把整個生態鏈建立起來。

光電科技工業協進會（PIDA）今日邀請環球晶董事長徐秀蘭，以及工業技術研究院吳志毅所長、陽明交通大學國際半導體產業學院張翼院長，PIDA光電協進會邰中和董事長等人進行線上課程致詞。