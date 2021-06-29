屏東境外移入祖孫引發的本土群聚，至今累計14人確診，其中9人基因定序確定感染印度變異株（Delta）。中央流行疫情指揮中心表示，Delta的傳播力強，但感染源的認定不會只看時間點，不是說某個時間擦身而過就是那個時間造成，需要綜合考量。目前相關個案無人入住加護病房。

專家諮詢小組召集人張上淳說，針對Delta，大家同意傳播力比過去其他病毒株強，其傳播模式基本上和我們認定的相同，就是飛沫傳播。當我們在分析飛沫傳播，需要看很多資訊，不會單看某個時間點就認定是這樣傳播，需要去詳細分析，不會說很短的擦身而過，就是那個時間造成。

對於相關個案的病況，醫療應變組副組長羅一鈞表示，這些個案都住在專責、負壓隔離病房中，目前沒有重症入住加護病房。用藥情況方面，目前有5人使用單株抗體、2人使用瑞德西韋，其中1位先使用單株抗體，後因病情變化，再使用瑞德西韋。