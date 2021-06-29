直播》北市夜市搶先「微解封」 柯文哲最新說明 15:322021/06/29 中時新聞網 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北部分夜市今起微解封？柯文哲記者會說明｜2021.06.29 訂閱影音： 中時新聞網 台北市長柯文哲昨表示，北市夜市今（29）日起「微解封」，可開放1／4的攤商營業，但仍禁止內用。對此，衛福部長陳時中今表示，地方政府根據需要可作安排。至於詳細情形為何，以及台北市最新疫情狀況，市長柯文哲於下午記者會說明。 直播》死亡攀升 今添8死 本土確診增54例 北市夜市復業 柯文哲：南萬華需先申請 #北市 #微解封 #夜市 #柯文哲 #最新說明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜信任指數72.4點 一枝獨秀 04:102021/06/29 政治要聞 不畏Delta 英國鐵了心7／19將全面解封 14:272021/06/29 國際 連2天嘉玲 苗栗移工禁足令解封 04:102021/06/29 焦點要聞 《傳產》H1大型商用不動產交易額 創2007年來同期新高 13:592021/06/29 財經 拿潘孟安比較柯文哲 王鴻薇批林靜儀惡劣：操作對立 08:322021/06/29 政治 陳文茜疾呼 重大傷病癌患優先打疫苗 04:102021/06/29 焦點要聞 「餓死比病死多」北市夜市今起微解封 網炸鍋：社區剉咧等 08:472021/06/29 生活 福師大學報》中國網路直播：親密度、禮物和PK（董晨宇、丁依然、葉蓁） 13:092021/06/29 海納百川 柯震東反嗆酸民 沒占資源干卿底事 04:102021/06/29 娛樂新聞 全球防疫排名台灣慘摔第44名 藍酸：民進黨不能說的真相 11:402021/06/29 政治 《國際經濟》連3月上升 日本5月零售銷售意外成長 14:332021/06/29 財經 政治熱門新聞 Delta病毒侵台何時能解三級警戒 柯文哲吐11字 網讚爆 - 政治 侯友宜最強對手現身？前扁辦主任語出驚人 - 政治 賴清德民調曝光後 黃光芹想到一件事嘆：覆巢之下 焉有完賴 - 政治 新聞遭硬罰40萬 中天告贏NCC - 政治要聞 - 中國時報 聽到潘孟安這句話 宅神傻眼酸爆：講幹話病毒會怕嗎 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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