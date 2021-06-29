台北部分夜市今起微解封？柯文哲記者會說明｜2021.06.29

台北市長柯文哲昨表示，北市夜市今（29）日起「微解封」，可開放1／4的攤商營業，但仍禁止內用。對此，衛福部長陳時中今表示，地方政府根據需要可作安排。至於詳細情形為何，以及台北市最新疫情狀況，市長柯文哲於下午記者會說明。