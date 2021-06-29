中央流行疫情指揮中心5月中旬時將全國升為三級警戒，並要求全國停課，改採遠距教學；兒盟近期調查其協助的偏鄉小學，發現有12.5％的偏鄉小學指出，超過8成的學生需要使用學校所提供的設備才有辦法參與線上課程；有53.1％的偏鄉學校則希望外界提供學生網路連線的設備；調查也發現有12.2％的偏鄉小學表示，有4成以上學生因家人外出工作，常常獨自在家線上學習，沒有家人可陪伴和協助。

兒盟執行長白麗芳指出，弱勢家庭為謀生計，常常無暇關照孩子線上學習外，也有隔代教養家庭因不熟悉數位設備使用方法，無力關注孩子線上學習意願低落或中斷的狀況。

兒盟說，除此之外，也有兒少反映，因各學科所使用的教學軟體不盡相同，在不同介面切換的過程中，必須花更多時間適應、熟悉軟體使用方法，這些都是亟待解決的問題。這波突如其來的停課潮，凸顯疫情下台灣兒少的家庭支持程度不一，也加劇了弱勢孩子數位資源落差、教育機會不均等的困境，兒少的數位學習落差更加明顯。

兒盟呼籲，應盡速補足學生數位設備缺口，強化弱勢兒少數位學習個別化協助，擴大辦理暑期教師線上教學培訓，針對不同學科使用不同教學平台的問題，予以有效整合，方便學生使用。教育部亦應儘速補足弱勢學生的數位設備缺口，各級學校須確實傳達校方能提供的數位資源給學生，避免資訊傳遞落差；對於弱勢兒少的數位學習，學校須主動提供個別化的協助與關懷。

另外，因疫情停課後，兒盟發現兒少在家上課，玩線上遊戲、網路聊天交友、上色情網站等情形較停課前增加，加上部分兒少上網時缺乏大人陪伴，因此提高了兒少網路沉迷、網路誘拐、網路性剝削等可能性。兒盟建議教育及社政單位應分工合作，結合民間團體積極推動兒少網安教育。