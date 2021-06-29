新北市收到美國贈台250萬劑莫德納首批12.18萬劑，新北市長侯友宜今表示，疫苗施打預約時間將在周三至周四8時至22時開放，接種時間落在7月2日至4日上午8至12時、下午1至5時，開放不限戶籍72歲以上長者（62歲以上原住民）施打。

侯友宜說，72歲以上長者接種地點在28處中大型接種站、29區衛生所、33家醫療院所，另外上波沒打到的長者也可以接種，而這波疫苗接種，民眾若要選擇AZ疫苗，也可預約186家合約診所接種；第一至五類公費對象預約、施打時間皆與72歲以上長者相同，但接種地點僅有在29區衛生所、33家醫療院所。

侯友宜說，長者可至市府及各區公所網頁掃QR code快速預約，也可打給區公所專線電話服務，區公所、里長及里幹事都會就近服務，也會提供預約教學手冊、影片，這次預約系統開放的量很大，呼籲民眾多多施打。

侯友宜也說，目前新北住宿型長照機構已全數施打完畢，新北的415家護理之家、長照中心等單位有23520位住民，目前已經施打完畢。