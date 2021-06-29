小朋友在卡片寫下像是「揪咪」、「謝謝勇敢的醫護人員」、「請您放心，我會好好做好防疫規則，不會讓你們失望的」等暖心金句，還讓看到的醫護人員都相當感動，不禁哽咽。（宏仁提供／吳建輝彰化傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，彰化員林市育英國小學生為了感謝醫護，親手製作數百張卡片，並由老師輸出大型海報，送到附近的員林市宏仁醫院等醫療機構，卡片上寫著「如果沒有你們，就像天上沒有太陽一樣」等超撩金句，暖哭所有一線辛苦的醫護人員。

29日上午8點育英國小輔導組長顏薏仟，帶著2張全開的海報到宏仁醫院門口，要轉達全校700多位學生對醫護人員的鼓勵與支持，小朋友在卡片寫下像是「揪咪」、「謝謝勇敢的醫護人員」、「請您放心，我會好好做好防疫規則，不會讓你們失望的」等暖心金句，這讓看到的醫護人員都相當感動，不禁哽咽。

宏仁醫院護理部主任蕭麗紋表示，看到小朋友繪製的卡片還有超暖金句，每一張都是發會創意又獨立的作品，看在同仁眼裡都感到相當貼心，很感動；護理長吳泯瑩也說，印象深刻有小朋友寫說，「因為有你們的支持與鼓勵，讓我們很有動力繼續撐下去，堅守崗位做好自己的工作，有你們真好」。讓她眼淚直流，相當感動。

還有小朋友把新冠肺炎病毒畫成怪獸，讓手拿刀劍盾牌的醫護打敗病毒。（宏仁提供／吳建輝彰化傳真）

海報就張貼在醫院的牆壁上，讓小朋友的愛能時時刻刻注入到醫護身上。（宏仁提供／吳建輝彰化傳真）

育英國小校長林振茂表示，「送暖給醫護活動」是由學校老師所發起的，全校一共有700多名學生在家響應，除了讓學生學習隔空送暖的科技運用方式，更是一個很好的生命教育，讓孩子的學習從感恩開始，防疫期間需要更有愛，讓我們的社會充滿正能量。