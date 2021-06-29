警方檢視老翁手機內，女方傳來的包裹卡海關的照片，認出是網路假照片。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市1名71歲陳姓老翁在手機Line通訊軟體和陌生女子聊天，對方噓寒問暖，讓老翁心花怒放，女子後來聲稱寄禮物給老翁卻卡在海關，老翁心急下，6月28日奔銀行匯款3000元美金，行員和警方七嘴八舌勸阻「那是詐騙啦！」老翁才恍然大悟。

「阿伯，那是詐騙啦，千萬不要匯款！」6月28日上午11時，高市新興區中正三路一家銀行上演勸阻阿伯匯款的畫面；原來71歲的陳姓老翁日前在家中滑手機，Line通訊軟體跳出陌生女子訊息，老翁和對方加好友後，女子每天三不五時問候老翁，讓和兒子居住的老翁滿心歡喜有了可打發時間聊天的對象。

警方指出，由於對方向陳姓老翁佯稱要寄禮物，但包裹卡在海關，請老翁先匯款3000元美金、折合台幣約8萬3000元，包裹才能寄達，老翁信以為真跑到銀行匯款，所幸警方接獲行員通報趕抵，查看老翁的手機中女方寄來的海關照片，發現明顯是從網路下載的照片，和行員七嘴八舌成功勸阻老翁，保住老本。