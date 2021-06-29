高市1名71歲陳姓老翁在手機Line通訊軟體和陌生女子聊天，對方噓寒問暖，讓老翁心花怒放，女子後來聲稱寄禮物給老翁卻卡在海關，老翁心急下，6月28日奔銀行匯款3000元美金，行員和警方七嘴八舌勸阻「那是詐騙啦！」老翁才恍然大悟。
「阿伯，那是詐騙啦，千萬不要匯款！」6月28日上午11時，高市新興區中正三路一家銀行上演勸阻阿伯匯款的畫面；原來71歲的陳姓老翁日前在家中滑手機，Line通訊軟體跳出陌生女子訊息，老翁和對方加好友後，女子每天三不五時問候老翁，讓和兒子居住的老翁滿心歡喜有了可打發時間聊天的對象。
警方指出，由於對方向陳姓老翁佯稱要寄禮物，但包裹卡在海關，請老翁先匯款3000元美金、折合台幣約8萬3000元，包裹才能寄達，老翁信以為真跑到銀行匯款，所幸警方接獲行員通報趕抵，查看老翁的手機中女方寄來的海關照片，發現明顯是從網路下載的照片，和行員七嘴八舌成功勸阻老翁，保住老本。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。