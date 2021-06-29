鯉魚潭水庫的蓄水回升快速，原本裸露的小山丘現又回復沈入水中成為小島。（謝明俊攝）

南庄田美堰水量豐沛，持續供水進入大南埔圳。（謝明俊攝）

南庄田美堰水量豐沛，每天維持供水47萬噸進入大南埔圳。（謝明俊攝）

苗栗鯉魚潭水庫集水區連續2天降下大雨，降雨量接近100釐米，再為鯉魚潭水庫帶來豐沛水量，29日蓄水率已突破6成1，總水量超過7000萬噸，離300米滿水位只剩11公尺。而永和山水庫集水區持續降雨，也為水庫繼續補水，29日的蓄水率已回升至45％，約有1千3百多萬噸，供水燈號已轉為減壓供水黃燈。

正式入夏前的潮濕西南氣流，從27日起帶來苗栗地區全面性降雨，苗栗南邊幾個鄉鎮，三義、大湖、卓蘭、泰安等4個鄉鎮，正是鯉魚潭水庫的集水區，2天下來，降雨累積近百釐米，而且降雨情形持續，兼之出現間歇性大雨，使得鯉魚潭水庫的進水持續，並且水量相當豐沛。

鯉魚潭水庫在這波乾旱中，蓄水率一度低到只剩0.86％，總水量只剩98萬噸，水位出現水庫啟用以來最低點的245公尺。由於鯉魚潭水庫肩負供應大台中地區及苗栗縣南區用水，水情緊急令人捏一把冷汗。

從5月30日起的持續性大雨，讓鯉魚潭水庫旱象獲得緩解，經過1個月降雨補充下，鯉魚潭水庫6月29日的水位上升至288.38公尺，離300米的滿水位只剩11公尺，蓄水率突破6成1。總蓄水量超過7千萬噸。足供台中、苗栗地區4個月用水。

頭份永和山水庫集水區，主要是以南庄山區為主，南庄山區降雨量雖不如苗栗南邊幾個鄉鎮，但都有持續性降雨，使得當地山區始終保持濕氣，山區集水持續經由蓬萊溪及大東河流往田美堰，27、28日2天降雨一度轉強，田美堰一度洩洪，29日大南埔輸水渠道的供水仍維持每天47萬噸，持續補充水庫蓄水。

根據水利署29日統計，永和山水庫蓄水率提升至45.9％，蓄水量為1375萬噸。如果進水持續1周以上，蓄水率可望提升至5成，轉為藍燈。因此，自來水公司第3區管理處已將苗栗頭份、竹南及新竹部分地區供水，由減量供水的橙燈轉為減壓供水的黃燈。