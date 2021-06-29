針對安南區家族群聚，於安南果菜市場開設6線對確診者同鄰里居民、安南區市民提供鼻咽PCR篩檢。(曹婷婷攝)

台南市安南區一家8口家族染疫，因正值屏東縣發生印度變異株Delta病毒群聚感染事件，各界都關注8人染疫病毒是否為Delta變種病毒？台南市衛生局採檢8人病毒，病毒基因定序29日出爐，確認是英國變異株Alpha，排除Delta，整起家族群聚感染源頭研判是無症狀卻有抗體的三女婿，進而擴大匡列接觸者中，有1位南來北往司機可能造成傳染，目前篩檢中。

台南市前天一口氣增加8起本土確診個案後，連續2天未再有新增病例。安南區祖孫8人染疫源頭經衛生局抗體檢測，研判最早被感染者可能是未同住三女婿，因三女婿沒症狀，但抗體卻呈陽性，顯然已發病但目前已不具傳染力，不過，三女婿被誰傳染？衛生局長許以霖說，推測其染病期程做疫掉溯源，追出三女婿有位南來北往司機友人，已做篩檢，預計報告明天會出爐。

針對屏東確診個案有2人兩度到佳里區法旨宮，台南市長黃偉哲說，在警方協助調閱監視器下，發現廟方人員及2位確診者都曾進入廟方，由於目前防疫三級警戒期間，廟宇不得對外開放，除了開罰廟方12萬元，也將針對前往宮廟問事的2人開罰。

面對台北市長柯文哲將開放部分夜市恢復營業，黃偉哲則說，台南市1周前也曾邀集夜市業者討論相關議題，要求業者須檢具防疫計畫，審查通過後，才能恢復營業，採有條件開放，不過，部分業者希望可以等到7月12日後再說，因此，黃偉哲說，目前沒有夜市開放問題，一律等到7月12日後再說。