中壽(2823)前5月獲利表現亮眼，累計稅後淨利來到140億元，達到去年全年獲利155.48億元的9成，由於未實現利益豐厚，債券殖利率長期向上，法人估計，上半年甚至前7月就有機會賺贏去年全年。此外，在獲利有望創高同時，中壽也獲得這次證交所上市上櫃公司治理評鑑TOP5％的成績，也是本次入選TOP5％級距的45家上市公司中，唯一的保險公司。

中壽5月稅後淨利14.8億元，持續推升獲利表現，累計前5月稅後淨利140億元，每股稅後盈餘2.96元。第1季底合計帳上FVTOCI、FVTPL-覆蓋法投資部位未實現利益高達238億元，另外，AC投資部位有318億元未實現利益，具潛在資本利得，也陸續反映在第2季獲利上。

中壽2018年獲利跨越百億門檻後，已經連續3年獲利創下歷史新高，今年前5月每股盈餘將近3元，上半年將力拚去年全年獲利，連4年創高可期。

此外，中壽重視經常性收益穩定，無過度實現債券資本利得，獲利相對穩健；債券殖利率長期向上趨勢，有利壽險業新錢、再投資報酬率改善，評價亦可同步提升，加上第3季進入現金股息入帳旺季，第3季國際經濟情勢若無太大變化，獲利可期。

公司治理評鑑上，中壽已累計六次都獲得TOP5％的佳績，將環境、社會、治理等ESG原則列為公司訂定政策的指導方針，由董事會與企業永續發展委員會推動與監督，並設立永續發展專職部門，擬訂策略與協助各營運單位執行。因此，在「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」各面向的努力成果受到肯定，同時，也連續多年入選「台灣永續指數」成分股(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)。

今年面對疫情挑戰，中壽在公司策略規畫和投資決策方面，主動遵循聯合國永續保險原則(PSI)及責任投資原則(PRI)，將公司治理、環境及社會(ESG)議題納入公司策略規畫和投資考量，並響應政府政策，藉由資金引導國內相關產業成長。