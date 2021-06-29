桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新確診個案數。(市府提供)

桃園公布最新居隔人數。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心29日宣布桃園新增4起本土確診案例，桃園市也公布已疫調的足跡，僅有2處，其中「中壢旅宿王」足跡再添1旅宿，為20至21日在中壢峇里島汽車旅館，另外還有另名確診者21日晚上9點搭乘桃園客運BR路線，呼籲足跡重疊者要自我健康監測。

桃園市政府指出，4名確診者年齡介於10多歲至60多歲之間，分別在中壢1、大溪2、大園1，確診者的接觸者3人(案14808、案14809、案14810)，雙北相關1人(案14807)。

市府也公布已疫調的足跡，因新確診者多是居家隔離匡列對象，近日無足跡，但回顧過去確診者，30餘歲男性（案14590）被中壢超級傳播者（案13091）傳染後，19日至24日間足跡遍及多間旅店，昨公布7間包括商務旅館、汽車旅館、還有電競旅館，今再增20至21日入住中壢峇里島汽車旅館，等於6天跑了8旅店，不乏一天跑遍中壢和桃園，堪稱「旅宿王，市府呼籲足跡重疊者要自我健康監測。

鄭文燦昨表示，該男職業特別、交往複雜，一開始就承認都住在各個汽車旅館，市府也追蹤他的足跡並公告，避免風險，至於入住期間有無朋友來訪會持續追蹤中。據了解，「中壢旅宿王」從事放款工作，自述4月底5月初有跟中壢超級傳播者見面，不敢跟家人同住，不斷投宿不同的旅館、旅社，直到日前身體不適，自行到桃園醫院採檢後於26日確診。

市府指出，他雖然對行蹤交代不清，自述住過的旅店，實際清查又無投宿，但因一開始就承認都住在各個摩鐵，所以不構成隱匿，不會對他開罰，市府也透過警政系統調閱相關軌跡，整理出足跡表公告。