接種後死亡案例新增17人出現緩打潮 陳時中回應了

中央流行疫情指揮中心今天統計接種疫苗後死亡事件，今天新增17名死亡案例，共10人為75歲以上個案，13人有慢性病史，目前全台接種後死亡事件累計240件；已經解剖44人，證實42人死因與疫苗無關，有2人則是待釐清。

中央流行疫情指揮中心統計，6月28日COVID-19 疫苗接種共接種2萬9620 人次，其中 AstraZeneca 接種2萬5039 人次，Moderna 接種4581 人次。截至目前為止，全台累計接種196萬4592人次，AZ接種183萬9324 人次，Moderna 接種12萬5268 人次，疫苗接種人口涵蓋率約 8.2%。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增17名死亡個案，其中3人是通報危及生病導致病人住院或是延長住院時間，經追蹤後的死亡事件。17例裡面，13人有慢性病史，有3例住在機構、4例洗腎。年齡介於56歲～89歲之間，10人為75歲以上長者。

至於解剖進度，莊人祥表示，目前共解剖44人，其中33人是跟慢性病相關，1個是吸入食物窒息，2個頸椎骨折，1個嗆噎窒息，1名顱內出血、2名疑似肺炎，2名泌尿導感染，另有2個待釐清，目前沒有特別發現。

國民黨立委質疑，要達到群體免疫力六成，至少還要一百多天，疫苗接種速度現在變慢，會不會影響防疫，七月一日疫苗配送下去後是否會往下加速開放？

對於目前國內接種出現緩打潮，陳時中表示，相較前段時間有一天打到18萬，他說，打疫苗速度快慢都有不同情境，之前不良事件發生就會有一段疫苗猶豫期，這次死亡事件、不良反應都不是直接，發生任何事情都會發生疫苗猶疑。

不過他也說，縱使有報導，一開始打得年齡層都是從最高零開始打，由於目前國內就是從高年齡層打，死亡背景比較高，會引發社會擔憂，而接種遲疑，都會起起伏伏，未來年輕人打，不良事件就會變低，但任何事件都會對國民說明。

陳時中表示，打疫苗就是這樣，任何事件發生都會發生疫苗遲疑，大家對於認知對猶疑的時間有多長，我們都會對國民說明。