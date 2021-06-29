香港女星蔣家旻2016年因飾演《愛·回家》馬子妮一角爆紅，給大眾乖乖女形象，然而她在新戲《欺詐劇團》中卻有突破性演出，一反過往形象，化身成為AV女優，甚至在IG曬出謎片封面照，震驚不少粉絲，她也親自分享拍攝心情，頓時引發外界討論。

蔣家旻日前在IG上傳AV封面照，只見她穿著紅色肚兜，坐在沙發上，全身都被紅線捆綁著，後來還有幾名眼睛被打馬的臨演，蔣家旻委屈地望向鏡頭還落下淚水，看起來十分逼真，後製也特別加上「貧乳美少女」、「完全主觀的妄想」、「最強的SEXY」等等關鍵字，細節絲毫不馬虎。

蔣家旻也坦言，要PO出照片前有點擔心因為尺度太大會被IG封鎖，也強調這組照片確實都是她親自拍攝的，製作組也很認真，才能創造出獨一無二絕版AV封面，她也開玩笑說這是期間限定，「今晚貧乳波多野莎莎正式出道，一晚之後就引退AV界，請多多捧場」。

據《東網》報導，蔣家旻拍攝這組照片時正值冬天，當時她吃得比較多，所以慶幸沒有露出肚子，也感謝攝影師把她拍得那麼好，還打算將照片珍藏留念，唯一覺得可惜的是，這齣戲只會播出7集，演上癮的蔣家旻甚至直呼，「如果有10集就好了」，還希望能拍第二季。